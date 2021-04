Tom Holland suona la chitarra e i fan vanno in visibilio

si trova attualmente in una finestra di pausa tra le riprese dei suoi progetti. Da poco ha finito le riprese principali dell’attesissimo cinecomic

E come trascorrere questo periodo di pausa se non imparando a suonare la chitarra? Il giovane attore nelle scorse ore ha pubblicato delle storie su Instagram in cui mostra le sue doti musicali. E come sappiamo il web va in visibilio per un nonnulla e quindi molti utenti della rete sono andati in visibilio per quelle semplici storie dell’attore.

Ecco alcuni tweet sull’argomento raccolti da ComicBook.com:

the way tom holland is the perfect, multitalented man i NEED in my life. 😍😭 pic.twitter.com/WtXkd8U00F

Tom Holland… in his pyjamas… playing a love song by Ben Platt on his Ed Sheeran guitar. I LOVE THIS MAN WITH ALL MY HEART😭💗 pic.twitter.com/m2bskm8cnc

petition for tom holland to post more instagram stories playing guitar

Le riprese di Spider-Man 3 (Spider-Man: No Way Home) si sono svolte tra Atlanta, New York, Los Angeles e l’Islanda. Benedict Cumberbatch tornerà a interpretare Doctor Strange prima in Spider-Man e poi si dedicherà al film di Sam Raimi. Jamie Foxx tornerà a interpretare Electro anche se questa volta sarà diverso rispetto a The Amazing Spider-Man 2, come preannunciato dall’attore. Nel cast, oltre a Tom Holland, anche Zendaya, Jacob Batalon, Tony Revolori, Marisa Tomei.

Kevin Feige – presidente dei Marvel Studios – ricoprirà nuovamente il ruolo di produttore del film con protagonista Tom Holland, mentre Jon Watts tornerà alla regia. Amy Pascal affiancherà Feige come produttrice attraverso la sua Pascal Pictures.

Questa volta troveremo il nostro Peter Parker allo scoperto: alla fine di Far From Home Mysterio ha svelato a tutti l’identità dell’arrampicamuri, accusandolo del suo omicidio. L’uscita è fissata, per il momento, a dicembre 2021.

