Tom Holland, che aveva anticipato ai fan un’imminente notizia importante, ha annunciato che tornerà a teatro in occasione di una nuova produzione di Romeo & Giulietta, in programma dall’11 maggio sul palco del Duke of York’s Theatre.

L’interprete di Peter Parker nei film della Marvel era stato protagonista, quando era ancora un ragazzino, del musical Billy Elliot.

Lo spettacolo sarà diretto da Jamie Lloyd, che ha dichiarato:

Tom Holland è uno dei giovani attori più grandiosi e maggiormente entusiasmanti al mondo. Riaccoglierlo nel West End è un onore.

Romeo & Giulietta andrà in scenda all’11 maggio al 3 agosto a Londra. Il testo è stato curato da Nima Taleghani, mentre Soutra Gilmour ha curato le scenografie e i costumi, Jon Clark si occuperà delle luci, Ben e Max Ringham del sound design, Nathan Amzi e Joe Ransom saranno impegnati con il video design e la fotografia, Michael ‘Mikey J’ Asante firmerà le musiche, Sarah Golding e Yukiko Masui si occuperanno delle coreografie, e Ingrid Mackinnon sarà la coordinatrice di intimità.

Jonathan Glew sarà invece l’assistente alla regia e nel team, occupandosi del design, ci sarà anche Rachel Wingate.

Per ora non sono stati svelati ulteriori nomi coinvolti nello spettacolo, ma è stato attivato il link per iscriversi ed essere informati dei dettagli legati alla vendita dei biglietti.

Che ne pensate del ritorno di Tom Holland a teatro con Romeo & Giulietta?

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

Fonte: ATG Theatre



Classifiche consigliate