In occasione della premiere e dell’uscita in sala di Bad Boys: Ride or Die, Jerry Bruckheimer, produttore del quarto capitolo e dei precedenti, ha fatto quattro chiacchiere con Deadline, parlando di un possibile quinto capitolo, del botteghino in crescita e… di Top Gun 3.

Al produttore, dopo quanto già detto qualche mese fa, è stato infatti chiesto un aggiornamento in merito al terzo capitolo sequel del campione di incassi del 2022, Top Gun: Maverick.

La risposta di Bruckheimer, però, non è stata incoraggiante e sembra che ci sia ancora molto lavoro da fare:

Abbiamo alcune idee molto interessanti di cui ovviamente ne abbiamo già parlato con Tom Cruise, ma ancora non c’è nessuna sceneggiatura. Ci sarà da aspettare ancora un po’.

