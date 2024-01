Settimana intensa per Tom Cruise: quando è stato annunciato l’accordo pluriennale non esclusivo con Warner Bros. Discovery per lavorare a nuovi film, avevamo ipotizzato che la Paramount non sarebbe rimasta a guardare, e infatti oggi arriva la conferma che un seguito di Top Gun: Maverick è effettivamente in sviluppo.

Puck News rivela infatti che la major ha messo in cantiere Top Gun 3, con Ehren Kruger al lavoro su una sceneggiatura. Cruise sarà nuovamente il protagonista, accanto a Miles Teller e Glen Powell, già contattati per il cast. Alla regia potrebbe esserci nuovamente Joseph Kosinski, che comunque figurerà tra i produttori assieme a Cruise, Jerry Bruckheimer e David Ellison della Skydance, che ha già finanziato numerosi film della Paramount e che attualmente sta puntando ad acquisire una quota di controllo del colosso dei media.

Secondo Puck, Cruise potrebbe girare Top Gun 3 subito dopo Mission: Impossible 8, le cui riprese sono in corso. Il rapporto con Paramount è molto stretto, e con quasi un miliardo e mezzo di dollari e numerose nomination agli Oscar tra cui miglior film, Maverick rappresenta il maggiore successo della carriera dell’attore.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

