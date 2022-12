Top Gun: Maverick, ecco come è stato catturato il suono degli aerei in volo

In un’intervista con Variety, alcuni membri del team tecnico di Top Gun: Maverick (LEGGI LA RECENSIONE) hanno raccontato come hanno catturato il suono degli aerei in volo nel film.

Il supervisore del suono Al Nelson e il montatore degli effetti sonori Ben Burtt hanno trascorso una settimana nell’Atlantico a bordo della USS Abraham Lincoln. Nelson ricorda: “L’idea era: Raccogliamo tutto il materiale grezzo possibile“. Hanno raccolto così una varietà di suoni che comprendevano decolli e atterraggi, radio e “altro materiale fantastico che si può trovare su una portaerei. I tonfi, le depurazioni e la meccanica. È stata una settimana in cui ci siamo infilati in ogni angolo possibile per registrare, registrare e registrare“.

Il production mixer Mark Wein-Garten ha invece dovuto trovare un modo per installare i microfoni negli F-18 per catturare i dialoghi in volo. “Tom [Cruise] voleva poter avviare e fermare le macchine da presa con un solo pulsante. E loro volevano poter avviare e fermare il registratore del suono con lo stesso pulsante“. Dopo un’attenta pianificazione con i vari dipartimenti della Marina, hanno sviluppato un pacchetto di microfoni che potesse essere inserito nei costumi degli attori, catturare il suono migliore e non essere individuato dalla camera.

Un passaggio cruciale del film avviene in particolare quando Maverick prende in prestito di nascosto un F-18 per mostrare ai giovani aviatori che la loro imminente missione può essere portata a termine con successo. Il montatore Eddie Hamilton racconta:

Quando si guarda la scena, gran parte del suono si basa sui suoi sforzi. I suoni del suo respiro e di quanto deve forzare il suo corpo in posizioni diverse. Si sente anche il suono del joystick del jet che viene premuto da sinistra a destra. L’abbiamo composto nel mix sonoro in modo da essere completamente connessi con Maverick come personaggio e con le forze esercitate sul suo corpo.

James Mather, supervisore del montaggio sonoro, aggiunge:

Abbiamo lavorato molto sulle frequenze, assicurandoci che ci fosse una variazione sufficiente tra gli effetti sonori delle chiamate ravvicinate: la grande gamma di basse frequenze, i suoni travolgenti quando si avvicina al bordo del canyon e l’impeto del jet quando il suono passa sopra le ali. Tutto doveva avere un impatto percussivo.

FONTE: Variety