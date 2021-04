Qualche giorno fa laha comunicato lo slittamento di ben dieci pellicole del proprio listino, tra le quali

Il film d’azione con Tom Cruise è slittato dal 2 luglio al 19 novembre, e tal proposito l’Hollywood Reporter ha pubblicato un approfondimento, analizzandone le motivazioni. Stando al giornale, il motivo dello slittamento non è la paura che luglio sia un mese ancora rischioso per incassi e affluenza del pubblico.

Dietro la decisione di rinviare il film di Joseph Kosinski, stando alle fonti del sito, ci sarebbe l’intenzione di Cruise di imbarcarsi in un tour promozionale in giro per il mondo, una cosa che al momento sarebbe decisamente poco fattibile visto che non tutti i paesi possono dirsi “liberi”.

Un’altra motivazione è che a novembre il film non si ritroverà più nel bel mezzo di due titoli forti come Fast & Furious 9 e Black Widow, ma in generale l’attore ci tiene a presentare in prima persona il film in tutto il mondo.

“Tom Cruise è una delle poche star in grado di spostare l’ago della bilancia partecipando a programmi televisivi e a prime in giro il mondo” ha commentato un dirigente anonimo.

Top Gun: Maverick uscirà al cinema il 19 novembre del 2021.

Il cast è formato da Tom Cruise, Val Kilmer, Jennifer Connelly, Jon Hamm, Ed Harris, Miles Teller, Glen Powell, Monica Barbaro, Charles Parnell, Jay Ellis, Bashir Salahuddin, Danny Ramirez, Lewis Pullman, Manny Jacinto, Kara Wang, Jack Schumacher, Greg Tarzan Davis, Jake Picking, Raymond Lee, Jean Louisa Kelly e Lyliana Wray.

Joseph Kosinski, già regista di Oblivion, si è occupato della regia. Seguito del cult del 1986 di Tony Scott, Top Gun 2 è stato scritto da Peter Craig, Justin Marks ed Eric Warren Singer.

La sinossi: