Top Gun: Maverick ha finalmente una data d’uscita in digitale e una in home video. Il film con Tom Cruise per mesi ha dominato le classifiche d’incasso al box-office in tutto il mondo, e solo recentemente ha iniziato a rallentare, mantenendo tuttavia una coda lunga davvero significativa, complice anche la scarsa offerta cinematografica. Il successo del blockbuster è indubbio, dopo due anni di attesa a causa della pandemia la Paramount Pictures ha fatto uscire il film al momento giusto, con la giusta spinta di marketing e un grandissimo passaparola. E così Top Gun: Maverick è diventato il maggiore incasso dell’anno in tutto il mondo, superando gli 1.3 miliardi di dollari.

Proprio per approfittare di questa coda lunga negli incassi, la major ha atteso a lungo prima di annunciare il lancio in digital (in un’epoca in cui, per i film Disney e Warner Bros., ormai già sappiamo che dopo un mese e mezzo saranno disponibili sulle rispettive piattaforme, cosa che si sospetta penalizzi le performance a lungo termine degli stessi al box-office).

Uscito a fine maggio, Maverick era nuovamente al secondo posto al box-office negli Stati Uniti lo scorso weekend. Ma la Paramount ha deciso di fissare per il 23 agosto l’uscita in digitale, seguita poi dal lancio in home video in Blu-Ray 4K, Blu-Ray e DVD (con oltre 110 milioni di contenuti speciali) il 1 novembre.

Attenzione: parliamo di uscita digitale e home video, non di streaming. Non è stato infatti ancora annunciato quando il film uscirà sulla piattaforma Paramount+, e il motivo è chiaro. La major ha in mano una gallina dalle uova d’oro e intende sfruttare tutte le finestre distributive in maniera tradizionale. Sono lontani, insomma, i giorni in cui Tom Cruise doveva combattere perché i suoi film non venissero distribuiti in esclusiva in streaming saltando l’uscita cinematografica…

