Top Gun: Maverick, ecco dove vedere il film con Tom Cruise

Top Gun: Maverick è il film diretto da Joseph Kosinski e sceneggiato da Ehren Kruger, Christopher McQuarrie, Eric Warren Singer in cui Tom Cruise riprende i panni – e il giubbotto da aviatore – di Pete “Maverick” Mitchell. La star aveva già interpretato il personaggio in questione in Top Gun, storica pellicola del 1986 diretta da Tony Scott, regista purtroppo morto suicida il 19 agosto del 2012.

A causa della pandemia di nuovo coronavirus originatasi in Cina, Top Gun: Maverick ha subito una lunga serie di rinvii, che, a eccezione del primo, sono stati tutti non di carattere produttivo, quanto distributivo. Inizialmente, il lungometraggio sarebbe dovuto uscire il 12 luglio del 2019, ma poi la Paramount, per consentire ai realizzatori di portare a termine gli spettacolari stunt aerei del blockbuster, ha optato per rimandarlo al 26 giugno del 2020. Infine, dopo altri cinque rinvii, si è arrivati alla data del 27 maggio per gli Stati Uniti e del 25 maggio per l’Italia.

Ma dove sarà possibile vedere Top Gun: Maverick a partire dal 25 maggio? La pellicola sarà disponibile esclusivamente al cinema. Tom Cruise è, da sempre, uno strenuo difensore e sostenitore dell’esperienza del cinema sul grande schermo e i tanti rinvii del kolossal sono stati decisi proprio per far sì che il lungometraggio potesse uscire in un periodo più calmo sul fronte dell’emergenza sanitaria. Insomma: il film con Tom Cruise non sarà disponibile per la visione in streaming su una qualche piattaforma come Netflix o Disney Plus, ma solo al cinema. Normalmente, le pellicole della Paramount, la major che ha prodotto Top Gun: Maverick insieme alla Skydance, arrivano in streaming su Paramount Plus, limitatamente agli Stati Uniti, 45 giorni dopo l’uscita al cinema (negli altri mercati diventano acquistabili o noleggiabili nei vari store digitali).

Per questo film le cose potrebbero andare diversamente e la finestra potrebbe essere più lunga: come vi abbiamo raccontato a proposito di un altro film della Paramount, Mission Impossible 7, Tom Cruise si oppone con fermezza alla window di 45 giorni, ritenendola eccessivamente breve. Appena saranno disponibili informazioni più dettagliate in merito, le segnaleremo.

Top Gun: Maverick sarà visibile, solo al cinema a partire dal 25 maggio: tutte le informazioni sul film nella nostra scheda!