Top Gun: Maverick, Edgar Wright parla del suo contributo a una scena

In una recente intervista con THR, Edgar Wright ha parlato del suo contributo dato a una scena in particolare di Top Gun: Maverick.

Non è raro che il regista venga invitato a proiezioni di colleghi per dare il suo sincero parere: una volta disse al regista Chris McQuarrie e al montatore Eddie Hamilton che Misison: Impossible – Fallout durava 15 minuti di troppo. “Mi odiarono per averlo detto“.

Ha così parlato di ciò che ha suggerito per Top Gun: Maverick: inserire “Slow Ride” dei Foghat nella scena del bar:

Non avevo altre annotazioni da fare su Top Gun: Maverick. Ho visto il film per la prima volta nel 2020, me lo hanno mostrato Chris McQuarrie e Tom Cruise ed era praticamente la stessa versione uscita al cinema a parte la canzone di Lady Gaga. Per la cosa dei Foghat, avevano semplicemente bisogno di una canzone. […] Ho ancora la playlist di Spotify intitolata “Bar di Maverick”. Trovo molto lusinghiero quando i registi vogliono mostrarmi i loro lavori, io faccio lo stesso con i miei. Solitamente inviti persone che ti dicono esattamente cosa pensano, e a volte ti dicono cose difficili da digerire, ma è meglio farlo con persone che rispetti davvero. A volte ti danno grandi soluzioni. Per Ultima notte a Soho mostrai una sequenza a George Miller e lui mi diede un consiglio minuscolo che fu grandioso. E poi fu molto divertente dirlo durante la sessione degli effetti visivi: “Oh, ultima cosa, il signor George Miller ha suggerito di stringere questo pezzo per renderlo più efficace“. Nessuno si sarebbe mai sognato di opporsi a un consiglio sull’azione di George Miller.

