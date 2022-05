Sono stata sul set, ho visto tutto dal vivo ed è stato straordinario. Significa tanto per mio padre, perché va davvero fiero di quel film. Tutto questo è ciò che ama fare.

Come noto,è tornato a interpretare Tom “Iceman” Kazansky in. Per l’attore è stato un grande onore tornare a interpretare il personaggio accanto a Tom Cruise e in ogni occasione di un’intervista con New York Post , Mercedes Kilmer, sua figlia, ha parlato di come sia stato rivedere suo padre davanti alla macchina da presa.

Ha poi aggiunto:

È stato pazzesco e molto speciale per mio padre essere sul set con tutti i suoi amici con cui ha girato il film quando tutti avevano la mia età.

