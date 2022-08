Top Gun: Maverick i genitori di Glenn Powell hanno visto il film 13 volte

Il pubblico cinematografico di tutto il mondo ha garantito a Top Gun: Maverick un incasso stratosferico e, ad aver dato una mano non indifferente nel loro piccolo, ci sono anche i genitori di Glenn Powell, l’interprete di Jake “Hangman” Seresin.

È stato proprio Glenn Powell a raccontare l’aneddoto sui suoi genitori all’evento stampa per la presentazione di Top Gun: Maverick in Digital HD.

I miei genitori hanno visto il film 13 volte, una roba alquanto folle. Ogni volta che appaio sullo schermo si mettono a fare il tifo tanto che le altre persone in sala finiscono per domandarsi “Ma perché questi urlano ogni volta che c’è Hangman?”. Ma in genere è una cosa contagiosa e finiscono per portare tutta la sala a fare il tifo quando sono in scena. Fanno il tifo per lo st*onzo! Non so se ci sia qualcuno che è riuscito a battere i miei genitori, di sicuro sono responsabili di una buona fetta del box-office del film […] A questo punto conoscono il film meglio di me. Io penso di averlo visto probabilmente cinque volte, ma 13 è una roba grossa. Sono molto felici di pagare il mutuo di Jerry Bruckheimer, sai?