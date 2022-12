Top Gun: Maverick, Glen Powell sul consiglio di Tom Cruise per rendere efficace il gran finale

Tom Cruise ha dato un contributo “invisibile” all’interpretazione di Glen Powell, il volto di Hangman, in Top Gun: Maverick.

Come raccontato a Kate Hudson nel corso di una chiacchierata per l’iniziativa di Variety, “Actors on Actors”, per rendere il finale estremamente efficace, era necessario che Powell si sforzasse di non rendere il suo personaggio troppo simpatico:

A volte cadi nella trappola di voler piacere alla cinepresa. E in un film come questo, dove sai che ci saranno molti occhi, non vuoi apparire come il Draco Malfoy della situazione.

Il consiglio di Cruise, come raccontato dall’attore, è stato allora di non preoccuparsi:

Mi ha detto: “Per far funzionare il finale, devi accettare completamente [il lato antipatico di Hangman]. Tutti gli altri nel film si mettono in discussione, ma tu credi fermamente nelle tue abilità, sei l’unico a non mettersi in discussione. Perciò se si sente un po’ di pentimento in ciò che dici, il film non può far centro. Accogli tutta la stronzag*ine del personaggio”.

Che ne pensate del racconto di Glen Powell sul consiglio ricevuto da Tom Cruise per Top Gun: Maverick? Ditecelo nei commenti!