Top Gun: Maverick, Glen Powell ha una nuova tradizione natalizia grazie a Tom Cruise

Sin da quando ha recitato in Top Gun: Maverick, Glen Powell ha una nuova tradizione natalizia come raccontato in occasione di una recente intervista.

L’interprete di Hangman ha spiegato che una volta che si lavora con Tom Cruise, tutto cambia:

È una cosa molto celebre. Se lavori con Tom Cruise o giri un film con lui, hai diritto alla torta di Tom Cruise. Con il tempo è diventata un’operazione globale per cui ogni Natale fa spedire non so quante torte, potrebbero essere migliaia, non ho idea del numero, ma sono le torte più deliziose in assoluto. È una specie di ciambellone al cocco, i miei amici l’hanno assaggiato e lo hanno amato così tanto che intorno al 1° dicembre oramai mi scrivono: “Allora? È arrivata?“. Quindi ho deciso di fare una festa a casa dove si mangerà la torta di Cruise, sarà un Cruise Cake Party, dovrò mandare un po’ di inviti per farla assaggiare.

