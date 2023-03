Top Gun: Maverick, Glenn Powell diffonde scatti inediti dal backstage e dal press tour del film

Anche se agli Oscar 2023 si è dovuto accontentare “solo” di una statuetta tecnica, quella per il miglior sonoro, Top Gun: Maverick (LEGGI LA RECENSIONE) resta in ogni caso una delle pellicole più importanti fra quelle uscite lo scorso anno. Come noto, secondo Steven Spielberg, Hollywood stessa è stata salvata dal film e da Tom Cruise.

Nelle ore scorse, uno dei membri del cast del film, Glenn Powell, ha condiviso su Instagram delle nuove foto dal backstage e dal press tour del kolossal. Le trovate tutte qua sotto:

FONTE: Instagram