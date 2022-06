Fino a qualche anno fa, ogni volta che arrivava al cinema una pellicola di successo, dopo qualche tempo si assisteva alla nascita della sua versione in chiave parodistica e demenziale ed è proprio questo il peculiare rapporto che lega un film comedi Tony Scott ail lungometraggio del 1991 diretto da Jim Abrahams e interpretato da Charlie Sheen, Valeria Golino, Cary Elwes e Jon Cryer.

Quest’ultimo, Jon Cryer, interpretava Jim “Sguardone” Pfaffenbach e compariva in scena insieme a Charlie Sheen, che qualche anno dopo sarebbe poi stata la sua co-star per ben otto stagioni su dodici nella celeberrima sit com Due uomini e mezzo. In Hot Shots, il personaggio di Charlie Sheen, Topper Harley, e quello di Cryer erano collegati da una tragedia dai risvolti, chiaramente esilaranti:

Dopo aver visto Top Gun: Maverick, Jon Cryer ha preso parola e scritto su Twitter che, secondo lui, è giunto il momento di chiamare Charlie Sheen per mettere in cantiere Hot Shots 3.

Just saw Top Gun: Maverick Think it’s time to reunite with Sheen for Hot Shots: Part Tres — Jon Cryer (@MrJonCryer) June 4, 2022

Chiaramente, a prescindere dal fatto che parodie in stile Hot Shots o Una pallottola spuntata non vanno più di moda come un tempo, va anche detto che in anni in cui gli studios e le major hollywoodiane cercano di evitare qualsiasi crisi di PR – specie quelle che nascono sui social – è abbastanza impensabile ipotizzare che la Disney (proprietaria dei due Hot Shots da quando si è fusa con la 20Th Century Fox) possa anche solo vagamente immaginare di lavorare con una star decaduta come Charlie Sheen. La cui vita privata è alquanto burrascosa…

