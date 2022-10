Top Gun: Maverick, Jay Ellis dubbioso sulle possibilità di un terzo film

Jay Ellis, interprete di Reuben ‘Payback’ Fitch in Top Gun: Maverick, si dice dubbioso circa la possibilità di vedere, un giorno, un terzo capitolo della saga.

Un argomento, quello del terzo episodio, di cui si parla da mesi e mesi, da quando la pellicola diretta da Joseph Kosinski è arrivata in sala a maggio cominciando la sua straordinaria scalata al botteghino.

Intervistato da People Magazine su un eventuale seguito di Top Gun: Maverick, l’attore spiega:

Non ne so nulla, quindi se ne sai qualcosa tu dimmi pure! Personalmente non penso si farà. Ma a conti fatti cosa ne so? Magari lo faranno. Abbiamo amato lavorare insieme e ameremmo farlo di nuovo. Adoreremmo lavorare ancora con Tom Cruise ed entrare di nuovo in un F18. Se fossimo così fortunati da farne un altro, sono sicuro che tutti noi torneremmo ben volentieri.