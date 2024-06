In un’intervista video con Vanity Fair, Jennifer Connelly ha ripercorso le tappe principali della sua carriera, tra cui il recente Top Gun: Maverick, dove interpreta Penny, ex-fidanzata del protagonista. L’attrice rivela in particolare il contributo di Tom Cruise nella caratterizzazione del suo personaggio:

Tom Cruise, come filmmaker, è straordinario. Lavora sempre, pensa sempre al film di cui si sta occupando, a come renderlo migliore, a come aggiustare la sceneggiatura. [Top Gun] è stato un progetto molto focalizzato, mi è davvero piaciuto. Ci siamo confrontati spesso con l’obbiettivo di tirare fuori il meglio dal poco tempo a disposizione sullo schermo, anche rigirando una scena.

Il mio personaggio è una velista. Inizialmente, abbiamo girato una scena in barca a San Diego. Per me era tutto bellissimo, la barca, i delfini. Ma poi Tom dice: “È noioso, non siamo abbastanza veloci: voglio che Penny sia una donna molto forte“. E aveva ragione: siamo andati a San Francisco dove il clima era più ventoso; un’esperienza completamente diversa. Avevamo poco tempo a disposizione con i due personaggi per stabilire chi sono. Passare quindi dall’idea “Penny è una donna calma e graziosa” a quella “sta guidando la barca con un’esperienza da cardiopalma”, è stata un’ottima scelta.