Top Gun: Maverick, Jerry Bruckheimer torna a commentare l’ipotesi sequel

Nonostante l’incredibile successo di critica e pubblico che ha garantito a Top Gun: Maverick recensioni all’insegna dell’entusiasmo e un box-office da 1.4 miliardi di dollari, non ci sono notizie di sorta su un potenziale sequel.

Cosa, questa, abbastanza inusitata per i meccanismi hollywoodiani.

In una nuova intervista rilasciata durante gli impegni stampa per la distribuzione in Digital HD del film, il produttore di Top Gun: Maverick, Jerry Bruckheimer, si è ritrovato a dover rispondere per l’ennesima volta all’inevitabile domanda sul seguito del lungometraggio diretto da Joseph Kosinski.

Questa la risposta dello storico producer:

Non so dirti cosa ci riserva il futuro. Se mi avessi chiesto nel 1986 “Pensi che farai uscire un sequel nell’arco du qualche anno?” ti avrei risposto che sì, forse. Ma alla fine ci sono voluti più di 30 anni per vederlo. Abbiamo lavorato duramente per anni per fare il secondo. Alla fine Joe, il regista, Tom Cruise e McQ (Christopher McQuarrie, ndr.) hanno trovato una storia da raccontare e siamo finiti per avere un film che amiamo ed è amato anche dal pubblico.

Qualche giorno fa, anche il regista Joseph Kosinski aveva affrontato la stessa questione spiegando:

No, credo che se si farà un altro film, si farà in una maniera molto simile a quella che ha portato questo a vedere la luce del giorno, ovvero perché c’era la necessità di raccontare una storia di Maverick che aveva senso narrare. Ci stiamo tutti godendo l’uscita di questo film perché è stato un viaggio lunghissimo. Cinque anni per me e 35 per Tom Cruise e Jerry Bruckheimer. Ci stiamo tutti godendo la risposta che è stata riservata alla pellicola. E forse se, lungo la strada, realizzeremo di avere una storia che ci sembrerà opportuno raccontare, forse lo faremo, ma ora come ora ci stiamo godendo l’attimo.

