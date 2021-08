Durante il panel della Paramount alla CinemaCon sono state mostrate diverse scene di uno dei film più attesi della stagione,, che uscirà solo al cinema il 19 novembre.

Sul palco della convention non c’era Tom Cruise, che è ancora impegnato sul set di Mission: Impossible 8, da cui però si è collegato in diretta assieme ad Hayley Atwell. La Paramount ha mostrato agli esercenti e alla stampa i primi 13 minuti del blockbuster, che vengono così descritti da Deadline:

Nella sequenza, Maverick viene informato che il programma Top Gun verrà chiuso. Decide di sconfiggere l’Ammiraglio (Ed Harris) volando alla velocità Mach 10. Maverick quindi pilota il jet al crepuscolo nel mezzo del deserto. “Sai cosa succederà se andrai avanti con questo piano,” gli viene detto, ma non desiste: “So cosa succederà a tutti gli altri se non lo farò”. Ed esclama: “Ok, dolcezza, un’ultima corsa”.

Vediamo l’aereo sfrecciare sulla testa del personaggio di Harris, quasi distruggendo la guardiola a fianco a lui. L’ammiraglio entra nella sala di controllo, è visibilmente indignato. Nel frattempo Maverick sta correndo verso la velocità Mach 10 in cielo. “È l’uomo più veloce vivente,” esclama il tecnico della torre di controllo mentre Maverick arriva a Mach 9. L’intera stanza lo osserva ammirato, mentre in sottofondo sentiamo una musica paradisiaca scritta da Lorne Balfe. Raggiunge Mach 9.8, e sembra che il motore sta per esplodere, ma alla fine supera Mach 10 e l’intera stanza di controllo impazzisce. Maverick arriva a 10.1, ma a quel punto i motori esplodono e lo schermo nella sala di controllo diventa nero. Sembra che l’aereo sia esploso in aria.

Maverick è vivo. Lo vediamo camminare nel mezzo di un diner, in campagna, e i proprietari sono scioccati nel vedere un pilota che entra. “Dove sono?” chiede. “Sulla Terra,” risponde un bambino.