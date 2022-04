ha pubblicato la copertina del suo nuovo singolo,, scritto per la colonna sonora di

La canzone uscirà il 3 maggio, e così Lady Gaga la presenta:

Quando ho scritto questa canzone per Top Gun: Maverick, non immaginavo nemmeno quanti strati attraversasse tra il cuore del film, la mia stessa psiche e la natura del mondo in cui stiamo vivendo. Ci ho lavorato per anni, perfezionandola, cercando di renderla nostra.

Sono così grata a Tom e Hans e Joe per quest’opportunità – ed è stata un’esperienza meravigliosa lavorare con loro. Io, BloodPop, Ben Rice e tutti gli altri che ci hanno lavorato con noi sono entusiasti di condividerla con voi.

Questa canzone è una lettera d’amore al mondo durante e dopo tempi molto difficili. Volevo che la sentiste da tanto tempo. E sono così felice di donarvela il 3 maggio.