Lewis Pullman, figlio di Bill Pullman, ha parlato con The Hollywood Reporter dei consigli ricevuti da suo padre per le riprese di Top Gun: Maverick, in cui interpreta “Bob”.

L’attore ha fatto tesoro dei suggerimenti avuti:

Non l’ha ancora visto, ma non vedo l’ora che lo faccia, è impegnato a teatro al momento. Solitamente gli faccio vedere tutto prima di un nuovo lavoro, e ogni volta ricevo consigli preziosissimi. Con Independence Day girò con il green screen, ma mi ha dato un ottimo consiglio sui movimenti per comunicare la fisicità necessaria. Mi ha consigliato di assicurarmi che il mio sembrasse un vero personaggio e che assorbissi tutto dai veri piloti Top Gun, per rendere giustizia al loro lavoro.

