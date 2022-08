Top Gun: Maverick, ecco l’origine dei nomi da battaglia di due dei personaggi del film

Non puoi far parte della Top Gun, se non hai un un nome da battaglia. Se nel primo film avevamo fatto la conoscenza di Maverick (Tom Cruise), Iceman (Val Kilmer) e Goose (Anthony Edwards), il suo sequel, Top: Gun Maverick, introduce nuovi nomi per i nuovi personaggi, tra cui Rooster (Miles Teller), Hangman (Glenn Powell), Fanboy (Danny Ramirez) e Coyote (Tarzan Davis). Se vi state chiedendo quale sia l’origine di questi ultimi due, ecco la spiegazione che i rispettivi interpreti hanno fornito in un’intervista con ComicBook.com. Queste le parole di Ramirez:

Ho parlato con Joe (Kosinski, regista) di questo… C’è stato un cenno a Star Trek, ai fan della saga con il font. Per personalizzarlo ancora di più, credo che la parte più divertente sia stata una delle prime esperienze a cui Glenn (Powell, interprete di Hangman) mi ha invitato: un concerto dei Jonas Brothers, perché lui è amico dei Jonas Brothers, e l’idea di essere un appassionato di boy band è diventata così divertente. Ma, per certi versi, anche Glenn è (un fanboy). Ma c’è qualcosa in quella magia che è stato (interessante). Penso che lui mi abbia portato a quel concerto e abbia solidificato il concetto di fanboy dicendo “Oh, sarà divertente se siamo dagli armadietti e per qualche motivo la mia borsa si apre e c’è solo BTS, Jonas Brothers, o qualsiasi cd esca”.

Davis ha invece dichiarato:

La mia origine è Coyote… Ha sempre dovuto dimostrare il suo valore e il Coyote è uno dei cani più piccoli del branco, come il lupo. Doveva sempre lottare per tutto ed è così che ha preso il nome di coyote.

Potete trovare tutte le informazioni sul nuovo film con Tom Cruise nella nostra scheda del film!

Cosa ne pensate dei nomi da battaglia in Top Gun: Maverick? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

FONTE: CB