Top Gun: Maverick, la pellicola di Joseph Kosinski con Tom Cruise, è piena zeppa di citazioni e rimandi quasi doverosi al primo, leggendario capitolo diretto da Tony Scott arrivato nei cinema nel 1986. Qualche giorno fa vi abbiamo proposto proprio un approfondimento dedicato a tutti i ganci narrativi che questo secondo episodio ha verso il primo film (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

In un botta e risposta pubblicato dall’Hollywood Reporter, il regista di Top Gun: Maverick Joseph Kosinski ha spiegato perché abbia voluto citare l’iconica scena della partita di pallavolo presente in Top Gun evitando di riproporla pedissequamente e andando a cambiare la disciplina sportiva praticata dai personaggi, alle prese nel 2022 con un match di football americano.

Quando stavo preparando il film, una delle domande che mi venivano poste più di frequente era proprio “Ci sarà una partita di volley?”. Questa cosa mi sorprese alquanto. La sfida, qualora avessimo deciso d’inserire una scena ambientata sulla spiaggia, era proprio di andare a inserirla in modo tale da farla funzionare all’interno dell’economia narrativa del racconto. Non ne avremmo fatta una tanto per farla. Il nostro team di sceneggiatori escogitò una maniera per inserirla in modo organico nell’allenamento di Maverick. Tutto si basava su questa sorta di anticipazione del terzo atto proprio grazie alla nozione di attacco e difesa del football che è simile a quello dei combattimenti aerei.

Una volta chiarito questo aspetto e stabilito che potevamo continuare la storia e la narrativa, si è trattato solo di mettere in pratica la cosa nel miglior modo possibile. Chiaramente bisogna anche rendere i giusti meriti al nostro cast che si è preparato duramente per quella scena.