Quanto guadagnerà Tom Cruise grazie a Top Gun: Maverick? Il calcolo, come al solito, non è semplicissimo ma possiamo comunque cercare di capirlo grazie alle varie indiscrezioni trapelate online.

Che Top Gun: Maverick, il film con Tom Cruise diretto da Joseph Kosinski, abbia ottenuto un successo commerciale strepitoso equivale a rimarcare l’ovvio. Nel momento in cui stiamo scrivendo, gli incassi del blockbuster hanno toccato quota 1.119 milioni di dollari (fonte: Box Office Mojo) rendendo Top Gun: Maverick il secondo film distribuito durante la pandemia ad aver superato il miliardo di dollari d’incasso – l’altro è Spider-Man: No Way Home (LEGGI LA RECENSIONE) – nonché il primo nella carriera di Tom Cruise ad aver oltrepassato l’importante soglia.

Quando, una decina di giorni fa, abbiamo segnalato la reazione di Tom Cruise al raggiungimento del miliardo di dollari, vi abbiamo anche spiegato che l’attore guadagnerà una cifra di tutto rispetto grazie alla pellicola. La star ha avuto un compenso iniziale di 12.5 milioni di dollari e ha diritto al 10% dei cosiddetti “first dollar gross”, una percentuale che si applica alla porzione degli incassi ricevuti dalla Paramount Pictures (circa il 50% degli incassi complessivi, l’altra metà va ai cinema). Ergo a Tom Cruise dovrebbero spettare circa 50 milioni di dollari.

Grazie al solitamente ben informato insider Matthew Belloni arriva ora un’indiscrezione secondo la quale l’assegno che verrà incassato da Tom Cruise per Top Gun: Maverick sarà anche più sostanzioso tenendo conto sia degli altri milioni di dollari che la pellicola ha incassato in questi ultimi giorni sia delle varie clausole contrattuali che l’attore ha siglato con lo studio. Belloni spiega infatti che l’accordo fra le parti prevede che la percentuale sul poc’anzi citato “first dollar gross” aumenti al raggiungimento di determinati traguardi tanto che non è impensabile ipotizzare che, alla fine, la paga dell’attore possa finire per essere di poco inferiore ai 100 milioni di dollari, compresa fra una forbice che va dagli 80 ai 90 milioni di dollari. Un importo quasi doppio rispetto a quello inizialmente stimato.

