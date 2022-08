Top Gun: Maverick, il regista spiega a quali condizioni si potrebbe fare un sequel

Quando un film incassa al box-office globale 1.4 miliardi di dollari, come accaduto con Top Gun: Maverick, è abbastanza facile ipotizzare che Hollywood, la Paramount nello specifico, possa mettere in cantiere, più o meno nell’immediato, un seguito.

E la domanda sul seguito di Top Gun: Maverick è stata posta al regista Joseph Kosinki da parte dell’Hollywood Reporter in occasione di un evento stampa organizzato in vista della release del film in Digital HD.

Vediamo qual è stato il commento in merito fatto dal filmmaker:

D: Non riesco a ricordare quando sia stata l’ultima volta che un film ha incassato 1.4 miliardi di dollari e non è arrivata la notizia di un seguito. La Paramount ti ha già fatto recapitare a casa portavalori carichi di regali con la speranza che ti venga in mente una nuova idea?

[Ridendo, ndr.] No, credo che se si farà un altro film, si farà in una maniera molto simile a quella che ha portato questo a vedere la luce del giorno, ovvero perché c’era la necessità di raccontare una storia di Maverick che aveva senso narrare. Ci stiamo tutti godendo l’uscita di questo film perché è stato un viaggio lunghissimo. Cinque anni per me e 35 per Tom Cruise e Jerry Bruckheimer. Ci stiamo tutti godendo la risposta che è stata riservata alla pellicola. E forse se, lungo la strada, realizzeremo di avere una storia che ci sembrerà opportuno raccontare, forse lo faremo, ma ora come ora ci stiamo godendo l’attimo.