Top Gun: Maverick, la scena più difficile da girare non ha avuto a che fare con gli aerei

Le sequenze aeree di Top Gun: Maverick sono quelle che più balzano all'occhio, ma, a sorpresa, non quelle più complesse da portare sullo schermo. In un'intervista con The Wrap, il regista Joseph Kosinski ha rivelato infatti che la scena più difficile da girare è stata quella che vede il protagonista, interpretato da Tom Cruise, insieme a Penny (Jennifer Connelly) su una barca a vela. Ecco le sue parole:

Questa sequenza è stata per certi versi la più difficile da realizzare perché era in gran parte fuori dal nostro controllo. Ci siamo affidati al vento per rendere la sequenza grandiosa, e siamo dovuti andare a cercare il vento. Credo che il pubblico percepisca questo sforzo quando vede il film. È per questo che credo che la gente si appassioni perché non è stato girato in interni. È stato un film in cui siamo andati là fuori e abbiamo cercato di catturare il più possibile [cose] dal vivo. E questo si percepisce quando lo si guarda.