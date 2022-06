Nella chiacchierata fatta da Joseph Kosinski con l’Hollywood Reporter si è parlato non solo del perché in Top Gun: Maverick ci sia un match di football americano e non di volley come nel primo film (ECCO TUTTI I DETTAGLI), ma anche di momenti particolarmente emozionanti da vivere sul set. E, da questo punto di vista, il filmmaker non ha dubbi: è stata la reunion fra Tom Cruise e Val Kilmer a regalargli una delle esperienze più emotivamente cariche di tutta la lavorazione del film.

Il regista di Top Gun: Maverick racconta al magazine:

È una di quelle cose che conserverò nella memoria per sempre. Ho avuto modo di lavorare con un attore come Val, che ho ammirato sempre nel corso della sua carriera, e l’ho potuto avere nei panni di uno dei suoi personaggi più iconici che si incontrava di nuovo, dopo 36 anni, con uno di quelli più leggendari di Tom Cruise. Anche il solo vedere quanto rispetto avevano l’un l’altro come attori, vedere un’amicizia che è evoluta nel corso di 36 anni… Sono due attori di altissima caratura alle prese con questa scena che è così importante per il film. Quel giorno è stato davvero carico di emozioni. Non è così scontato girare delle scene con una portata emozionale così grande in un blockbuster estivo. Fra loro c’è sempre questo senso di competizione anche nella scena, nonostante il fatto che siano amici. C’è quel senso di superiorità che credo esista davvero fra questi piloti e immagino anche fra Tom e Val. È stato proprio il fattore della competizione a rendere la loro relazione così elettrica e reale nel primo film, perché si basava anche sulla competizione fra questi due giovani attori. E per questo quel momento finale con quell’abbraccio e quel pizzico d’ironia fa davvero funzionare tutta la scena.

Trovate tutte le informazioni sul nuovo film con Tom Cruise, Top Gun: Maverick, nella nostra scheda del film!

