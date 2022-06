Uproxx ha intervistato Joseph Kosinski per parlare di Top Gun: Maverick e gli ha chiesto un commento sul materiale tagliato dal film ora nelle sale.

Il regista ha preannunciato che alcune scene tagliate potrebbero essere incluse nell’edizione home video:

Ha poi parlato di una sequenza vista in fase promozionale:

C’è quella che si vede nel trailer di Maverick, quando arriva in Coronado per la prima volta. Ogni base della Marina ha un aereo in mostra come un modellino. Nella scena lui accostava e guardava in alto: era il suo F-14 con cui aveva abbattuto tre MiG nel primo film.