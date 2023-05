L’anno scorso, parlando di Top Gun: Maverick, abbiamo spesso e volentieri sottolineato come la pellicola con Tom Cruise abbia avuto delle gambe non lunghe, lunghissime con una marcia al botteghino durata mesi e mesi da quando, a fine maggio, è arrivata nei cinema.

C’è però un mercato dove Top Gun: Maverick non ha ancora abbandonato le sale, ovvero il Giappone. Nell’arcipelago asiatico, il kolossal della Paramount e della Skydance è ancora nei cinema dove è tornato, con una larga distribuzione, dopo le sei nomination agli Oscar ricevute qualche settimana fa. Top Gun: Maverick, con 101,5 milioni di dollari incassati in Giappone, è diventata la pellicola Paramount e Skydance di maggior successo in questo mercato (che, a livello internazionale, è secondo solo ai 103,5 milioni di dollari del Regno Unito), nonché il secondo miglior film di sempre, in termini di performance commerciali, fra quelli interpretati da Tom Cruise. La prima posizione, con 119 milioni di dollari (dato non aggiustato all’inflazione) è ancora saldamente in mano a L’Ultimo Samurai, il kolossal storico diretto da Edward Zwick e uscito nei cinema nel 2003.

Per tutte le notizie su Top Gun: Maverick c’è la nostra scheda del film.

