Top Gun: Maverick, il consiglio che Tom Cruise diede a Glen Powell per incoraggiarlo ad accettare il ruolo

Per il 200° episodio del podcast Light the Fuse, alcuni attori di Top Gun: Maverick hanno parlato dell’esperienza sul set e del rapporto con Tom Cruise, anche se la chiacchierata generale ha coinvolto il regista Christopher McQuarrie che ha parlato di Mission: Impossible – Dead Reckoning – Parte uno.

Nel corso del podcast Glen Powell ha parlato della sua titubanza ad accettare il ruolo di Hangman, e ha svelato di aver ricevuto la chiamata prima di andare a vedere al cinema Mission: Impossible – Fallout. L’attore chiese allora di essere richiamato dopo la proiezione e Cruise alla fine lo convinse.

Come raccontato da McQuarrie:

[Powell] era stato molto sincero con Tom sui dubbi a proposito del ruolo e Tom gli chiese: “Glen, che carriera vuoi avere?“. Lui disse: “Voglio la tua carriera“, Tom gli rispose: “Beh, come credi che abbia fatto ad arrivare fin qui, Glen?“. Lui ribatté: “Hai scelto grandi ruoli” e Tom gli disse: “No, Glen, ho scelto grandi film“.

Powell aveva fatto un provino per interpretare Rooster, ruolo poi andato a Miles Tiller, perciò non era certo di voler interpretare Hangman vista la cocente delusione. Dopo la chiacchierata con Cruise e dopo aver parlato con l’attore per due ore e aver visto i primi test di riprese aeree, ogni dubbio fu fugato.

Top Gun: Maverick è ancora al cinema.