Si avvicina l’uscita nei cinema di, il film consequel dell’iconica pellicola uscita nel 1986 per la regia di Tony Scott. Una decina abbondante di giorni fa abbiamo appreso che, molto probabilmente, il lungometraggio della Paramount verrà presentato al Festival di Cannes ( ECCO TUTTI I DETTAGLI ) e abbiamo anche visto le copertine esclusive che Total Film ha dedicato al film. Se non le avete ancora viste le trovate in questa pagina

Adesso, sempre grazie al magazine inglese, arrivano alcune nuove foto di Tom Cruise e Miles Teller in Top Gun: Maverick che la testata ha diffuso anche tramite Instagram.

Le trovate qua sotto:

Il regista della pellicola, Joe Kosinski, ha poi parlato con Games radar / Total Film circa il ritorno in scena di Val Kilmer nei panni di Tom ‘Iceman’ Kazansky, ruolo che aveva già interpretato nella pellicola di quasi quarant’anni fa.

È stato davvero grandioso riuscire a riavere Val nei panni di Iceman. Lavorare con un attore di quel calibro, osservare la chimica, il cameratismo fra lui e Tom, riavere questi personaggi nel film, è stato un momento molto speciale, una delle parti del film che preferisco.

La pellicola, lo ricordiamo, uscirà nei cinema statunitensi il 27 maggio (il 26 da noi in Italia) dopo aver subito svariati slittamenti a causa della pandemia.

Nel di Top Gun: Maverick troviamo da Tom Cruise, Val Kilmer, Jon Hamm, Ed Harris, Jennifer Connelly, Glen Powell, Monica Barbaro, Charles Parnell, Jay Ellis, Miles Teller, Danny Ramirez, ,Greg Tarzan Davis, Jake Picking, Raymond Lee, Lewis Pullman, Bashir Salahuddin,, Manny Jacinto, Kara Wang, Jack Schumacher, Jean Louisa Kelly e Lyliana Wray.

