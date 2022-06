Ci sono voluti 36 anni e svariati rinvii dell’uscita a causa della pandemia di nuovo Coronavirus, ma, alla fine, il Pete “Maverick” Mitchell di Tom Cruise e il Tom “Iceman” Kazansky disi sono incontrati di nuovo nella pellicola campione d’incassi

La scena in cui i due interagiscono ha toccato il cuore del pubblico anche perché riflette quello che è accaduto realmente a Val Kilmer. L’attore di Top Gun, purtroppo, ha perso la possibilità di parlare in seguito al trattamento per la cura del cancro alla gola al quale si è sottoposto nel 2014. In Top Gun: Maverick, la voce della star è stata ricreata dalla stessa intelligenza artificiale che viene impiegata da Kilmer da un po’ di tempo a questa parte quando usa gli strumenti di digitazione per comunicare e interagire col prossimo (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

Tramite una mail inviata a USA Today, Val Kilmer ha potuto commentare la reunion con Tom Cruise ammettendo di essere rimasto davvero emozionato dalla cosa:

Mi ha davvero emozionato la prima volta che l’ho vista. Quasi 40 anni, un bel po’ di tempo per una reunion. Abbiamo riso tutto il giorno. Tom è grandioso e sorprendentemente divertente.

