sta riscuotendo un immenso successo al botteghino mondiale, un successo che ha abbracciato nuovamente il film originale visto che in streaming la pellicola è balzata in testa alle classifiche

Ecco allora un confronto ieri/oggi per vedere come si sono tenuti impegnati i protagonisti del film di Tony Scott visto che non tutti sono tornati nel sequel.

Val Kilmer

Val Kilmer è tornato a interpretare Iceman per un breve ma toccante ruolo in Maverick. Tra i suoi ultimi ruoli, Jay and Silent Bob Reboot (2019), Soldier’s Heart (2020), The birthday cake – Vendetta di famiglia (2021). L’attore, purtroppo, ha perso la possibilità di parlare in seguito al trattamento per la cura del cancro alla gola al quale si è sottoposto nel 2014, tant’è che in Maverick la sua è una voce artificiale.

Kelly McGillis

Dopo aver interpretato Charlie Blackwood in Top Gun, Kelly McGillis ha recitato in film come Sotto accusa prima di dedicarsi al teatro e poi a diversi film indipendenti. Di recente è apparsa in Blue (2015) e Segreti materni (2018) e partire dal 2013 ha iniziato a insegnare recitazione.

Meg Ryan

Dopo una lunga carriera davanti alla macchina da presa (tra gli ultimi ruoli Ciak, si canta e Picture Paris), Meg Ryan ha debuttato alla regia nel 2015 con Ithaca, in cui ha anche recitato.

Anthony Edwards

Nonostante l’assenza in Top Gun: Maverick, il personaggio di Goose – deceduto nel primo film – continua ad avere un ruolo chiave nella pellicola, anche grazie al figlio interpretato da Miles Teller. Di recente Edwards è stato molto attivo in televisione, comparendo in Designated Survivor, Inventing Anna e WeCrashed.

Tom Skerritt

A 88 anni di età, Tom Skerritt (Viper nel primo film) continua a recitare sia per il cinema che la televisione: di recente è apparso in Day of Days (2017), East of the Mountains (2021), Catch the Bullet (2021) e Going Home (2022).

Michael Ironside

Dopo una lunga carriera tra cinema (Highlander II, Total Recall, Starship Trooper) e televisione (Walker, Texas Ranger, ER, Desperate Housewives), Ironside continua a essere un attore molto attivo. Di recente è apparso in The Dropout, Barry, Hidden Assets, oltre a Io sono nessuno e Bloodthirsty – Sete di sangue. Ha inoltre prestato la voce a Darkseid per la serie su Harley Quinn.

Tom Cruise

Con Top Gun: Maverick che sta segnando record su record, Tom Cruise è sulla cresta dell’onda. Rivedremo l’attore al cinema l’anno prossimo in Mission: Impossible – Dead Reckoning – Parte uno e poi l’anno successivo in Mission: Impossible – Dead Reckoning – Parte due. In cantiere, poi, c’è un film che sarà girato nello spazio girato da Doug Liman.

Trovate tutte le informazioni sul nuovo film con Tom Cruise, Top Gun: Maverick, nella nostra scheda del film!

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

Potete seguire la redazione di BadTaste anche su Twitch!

Fonte