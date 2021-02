Toy Story 4: Tony Hale racconta la genesi di Forky

L’attore ha ammesso che non si aspettava un tale successo del personaggio:

Non me l’aspettavo, sinceramente. Quando mi portarono alla sede della Pixar, che è pazzesca, voi l’amereste, mi accolsero per parlarmi del progetto e mi dissero: “Stavamo pensando di farti interpretare un forchiaio”. Io pensai: “Ok, non me l’aspettavo”, ma mi dissero che si vedeva come spazzatura. Non capivo come avrebbe potuto lasciare il segno e coinvolgere gli spettatori.

Ma la cosa che ho amato sin da subito di Forky è che viene al mondo pensando: “Sono spazzatura”, ma poi arriva Woody e gli dice: “No, sei molto di più. Hai uno scopo e hai valore”.

Nella vita molte volte, e parlo anche per me, ci vediamo per quello che non siamo.