Arriva da Deadline un piccolo aggiornamento sul remake americano di Train to Busan che verrà diretto da Timo Tjahjanto e che verrà prodotto dalla Atomic Monster di James Wan.

Stando alle informazioni in possesso del popolare magazine, la versione stelle e strisce di Train to Busan dovrebbe intitolarsi Last Train to New York.

L’ultimo aggiornamento sulla pellicola risale alla fine di agosto quando, con la complicità di un tweet di Gamespot che rilanciava la notizia risalente allo scorso febbraio, il remake made in USA di Train to Busan che sarà prodotto da James Wan è diventato virale sulla popolare piattaforma social attirandosi delle tardive critiche. Critiche che hanno portato il regista di questa nuova iterazione a prendere parola per spiegare il “mood” con cui si è approcciato al film:

Quando le tue menzioni su Twitter crescono all’improvviso e ha più a che fare col remake di Train to Busan. Impiegando le testuali parole di James Wan: “Timo, dobbiamo elevarci ben oltre le aspettative di tutti, proprio come altri grandi remake come The Ring o L’alba dei morti viventi”. Chi sono io per deludere il mio capo? Non c’è neanche bisogno di aggiungere che James è il mio eroe dai giorni del college. In quanto ragazzino del sud est asiatico proveniente da una famiglia della classe media che non era solita incoraggiare sforzi artistici (cioè far saltare teste e spalmare in giro sangue finto), la sua ascesa dai tempi di Saw ha ispirato un sacco di noi.

Train to Busan è un thriller/horror uscito nel 2016 diretto coreano da Yeon Sang-Ho.

Il lungometraggio si svolge principalmente a bordo di un treno, luogo in cui una misteriosa epidemia virale scatena il panico tra i passeggeri. L’obiettivo dei sopravvissuti è arrivare a Busan, una città turistica che in qualche modo è riuscita a tenere a bada l’orda di zombie…. o almeno è quello che tutti sperano.

L’estate scorsa, nei cinema coreani, è uscito il sequel, Peninsula (LEGGI LA RECENSIONE), ottenendo un ottimo riscontro di pubblico nonostante la pandemia di nuovo Coronavirus in corso.