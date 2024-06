Yeon Sang-ho, regista di Train to Busan, scriverà e dirigerà il film 35th Street per TriStar Pictures, insieme allo sceneggiatore Ryu Yong-jae. Per Sang-ho si tratta del primo progetto in lingua inglese. Il film verrà prodotto da Appian Way e WOW POINT e, benché ancora non si conosca nulla della trama, sappiamo che sarà una pellicola d’azione/horror.

Il thriller di Sang-ho del 2016, con gli zombie e ambientato su un treno, fu un vero successo di pubblico. Costato soli 8 milioni di dollari arrivò ad incassarne più di 98 milioni nel mondo. Questo portò alla realizzazione di un sequel, Peninsula, che venne selezionato a Cannes nel 2020.

