La prima volta che abbiamo sentito la notizia relativa al remake diprodotto dalla Atomic Monster di James Wan e dalla New Line correva l’anno 2018. Era settembre, per la precisione.

Ora, dopo un bel pezzo, è Deadline a pubblicare un aggiornamento in materia. Il regista scelto da James Wan e dalle case di produzione del remake di Train to Busan è Timo Tjahjanto. Il sito specifica che le negoziazioni sono ancora in corso, ma, come spesso avviene in questi casi, è come se i giochi fossero già fatti.

Train to Busan, è un thriller/horror del 2016 diretto coreano da Yeon Sang-Ho.

La pellicola si ambienta principalmente a bordo di un treno, luogo in cui una misteriosa epidemia virale scatena il panico tra i passeggeri. L’obiettivo dei sopravvissuti è arrivare a Busan, una città turistica che in qualche modo è riuscita a tenere a bada l’orda di zombie….o almeno è quello che tutti sperano.

L’estate scorsa, nei cinema coreani, è uscito il sequel, Peninsula, ottenendo un ottimo riscontro di pubblico nonostante la pandemia di nuovo Coronavirus in corso.

Qua sotto trovate la sinossi ufficiale di Train to Busan: