Durante una chiacchierata con Collider, Michael Kelly ha parlato della scena finale di Transformers: Il risveglio in cui compare per annunciare un cross-over con il mondo di G.I. Joe.

“Ho ricevuto una telefonata [da Steven Caple Jr.] e mi ha proposto quella scena nel film, anche se all’inizio doveva essere messa nei titoli di coda, ma alla fine per qualche motivo l’hanno messa come ultima scena” ha raccontato l’attore. “Quando me ne ha parlato mi ha detto: ‘E poi c’è quest’idea del mondo di G.I. Joe per cui non siamo certi di avere i diritti, ma vogliamo unire i due mondi’“.

Kelly ha spiegato di aver girato versioni diverse della scena: “Quando l’abbiamo girato, abbiamo usato un paio di bigliettini da visita diversi. Quella che avete visto non è la sola che abbiamo girato“.

Ha poi parlato del suo entusiasmo per la sequenza: “Sono cresciuto guardando Transformers e G.I. Joe. Ho 54 anni, sono cresciuto con entrambi, perciò l’idea di farne parte è bellissima“.

Nel cast dI Transformers: Il risveglio, arrivato al cinema lo scorso 7 giugno, troviamo Anthony Ramos e Dominique Fishback.

