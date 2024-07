In piena settimana del Quattro Luglio, quando Hollywood inizia a chiudere per il ponte, arriva la notizia inaspettata: Skydance Media e National Amusements Inc. hanno ripreso le trattative e hanno addirittura raggiunto un accordo preliminare per l’acquisizione di Paramount Global e la creazione di una nuova, grande major cinematografica e televisiva.

Quando due settimane fa le trattative (che duravano da mesi) si sono arenate, la responsabilità è stata attribuita alla mogul Shari Redstone, proprietaria di National Amusements Inc., catena cinematografica che detiene il controllo azionario di Paramount. Il comitato speciale della major aveva già dato il via libera all’accordo, che prevedeva più fasi e che comunque si temeva sarebbe stato osteggiato da parte di alcuni azionisti.

Il nuovo accordo, che ha avuto l’OK di Redstone ma attende ancora l’approvazione del comitato di Paramount, è avvolto nel mistero ma sembra preveda un pagamento di 1.75 miliardi di dollari per l’acquisizione di National Amusements (inferiore all’offerta di tre settimane fa) e include una finestra di 45 giorni in cui Paramount e National Amusements avranno il diritto di siglare un accordo con un altro potenziale acquirente nel caso questo offrisse di più. Questa “concessione” dovrebbe servire a calmare gli azionisti, mostrando loro che sono state valutate tutte le possibilità e che l’offerta di Skydance è la migliore.

Sempre martedì sera sono emerse voci sulla possibilità che Paramount ceda le reti televisive BET a un gruppo di investitori per 1.6 miliardi di dollari. Nella giornata di lunedì, invece, Variety ha confermato un report di CNBC su una possibile fusione tra le attività streaming di Warner Bros. Discovery e Paramount, che prevederebbe una vendita o una partnership tra Paramount+ e Max. Non solo: sempre nella giornata di lunedì si sono diffuse le voci che Barry Diller starebbe pensando di acquisire National Amusements. Ironicamente, Diller nel 1993 intentò una feroce battaglia con il padre di Shari, Sumner Redstone, proprio per l’acquisizione del controllo di Paramount.

Non stupisce quindi che il titolo di Paramount stia affrontando le montagne russe in questi giorni. Da quando l’accordo con Skydance è naufragato ha perso il 28% a Wall Street, ma tra lunedì e ieri ha recuperato del 9% (forte anche del successo di A Quiet Place: Giorno 1 al box-office).

Fonte: New York Times, Wall Street Journal.

