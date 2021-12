LEGGI ANCHE – Tre piani, la videorecensione

La Eagle Pictures ha svelato il calendario delle uscite in home video di gennaio 2022. Tra i titoli troviamo Tre piani di Nanni Moretti, Respect con

Ecco il comunicato stampa con tutte le informazioni sui prodotti:

LE NOVITÀ HOME VIDEO DI GENNAIO 2022

LE USCITE HOME VIDEO DI GENNAIO

TARGATE EAGLE PICTURES

Dal 5 gennaio in uscita “QUI RIDO IO” di Mario Martone, con

uno straordinario Toni Servillo nei panni del grande attore

comico Eduardo Scarpetta, edito in DVD e Blu-ray.

Sempre dal 5 gennaio sarà disponibile “LA FURIA DI UN UOMO”

di Guy Ritchie, action movie dal ritmo indiavolato con protagonista

la star Jason Statham, nei formati DVD e Blu-ray.

Il 12 gennaio sarà la volta di “TRE PIANI” di Nanni Moretti,

acclamato dramma corale con Riccardo Scamarcio, Margherita Buy e

Alba Rohrwacher, edito sempre in DVD e Blu-ray.

Il 19 gennaio arriva “RESPECT” di Liesl Tommy, ritratto intimo

della Regina del Soul Aretha Franklin candidato al Golden Globe, disponibile nei formati DVD e Blu-ray.

Dal 19 gennaio sarà disponibile anche “MULHOLLAND DRIVE” di David Lynch, capolavoro visionario in un’imperdibile edizione a tiratura limitata contenente il doppio disco 4K + Blu-Ray e una card da collezione.

Il 2022 comincia all’insegna del miglior cinema italiano e internazionale grazie alle uscite Home Video targate Eagle Pictures. Si parte il 5 gennaio con “QUI RIDO IO” di Mario Martone, disponibile in formato DVD e Blu-Ray. Dopo aver raccontato la vita di Leopardi ne “Il giovane favoloso”, il regista Mario Martone tratteggia la storia di un altro gigante della cultura italiana, a cui presta il volto un Toni Servillo in stato di grazia. Agli inizi del ‘900, nella Napoli della Belle Époque, splendono i teatri e il cinematografo. Il grande attore comico Eduardo Scarpetta (Toni Servillo) è il re del botteghino. Il teatro è la sua vita e attorno ad esso gravita anche tutto il suo complesso nucleo familiare, composto da mogli, compagne, amanti, figli legittimi e illegittimi tra cui Titina, Eduardo e Peppino De Filippo. Al culmine del successo Scarpetta si concede quello che si rivelerà un pericoloso azzardo: realizza la parodia de La figlia di Iorio, tragedia del più grande poeta italiano del tempo, Gabriele D’Annunzio. Il risultato non è quello sperato e tutto nella vita di Scarpetta sembra andare in frantumi, ma con un numero da grande attore saprà sfidare il destino che lo voleva perduto e vincerà la sua ultima partita.

Sempre dal 5 gennaio sarà disponibile anche “LA FURIA DI UN UOMO” di Guy Ritchie, edito in formato DVD e Blu-ray. L’acclamato regista di “Lock & Stock – Pazzi scatenati”, “Snatch – Lo strappo”,”Operazione U.N.C.L.E.” e “Aladdin” dirige per la quarta volta la star Jason Statham, qui alle prese con un action movie violento e dal ritmo indiavolato. Una società di sicurezza impegna autisti e guardie armate per scortare furgoni porta valori che, ogni settimana, spostano centinaia di milioni di dollari per le strade di Los Angeles sotto l’occhio attento dei peggiori criminali. Un giorno reclutano H (Jason Statham), uomo misterioso e violento. I colleghi non conoscono la sua vera natura, il motivo per cui è così addestrato, del perché elimina brutalmente tutti i criminali…

Il 12 gennaio sarà la volta di “TRE PIANI” di Nanni Moretti, edito sempre nei formati DVD e Blu-ray. Adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo di Eshkol Nevo, il film racconta i legami e le ferite di tre famiglie in un acclamato dramma corale con Riccardo Scamarcio, Margherita Buy e Alba Rohrwacher. Al primo piano di una palazzina vivono Lucio, Sara e la loro bambina, Francesca. Nell’appartamento accanto ci sono Giovanna e Renato, che spesso le fanno da babysitter. Una sera, Renato, a cui è stata affidata Francesca, scompare con la bambina per molte ore. Quando finalmente i due vengono ritrovati, Lucio teme che a sua figlia sia accaduto qualcosa di terribile… Al secondo piano vivono Monica e Giorgio, lei alle prese con la prima esperienza di maternità, lui sempre lontano per lavoro. Quando Giorgio realizza che il matrimonio così non può funzionare, forse è troppo tardi. Dora è una giudice, come suo marito Vittorio e insieme al figlio Andrea, abitano all’ultimo piano della palazzina. Una notte il ragazzo, ubriaco, investe e uccide una donna. Sconvolto, chiede ai genitori di fargli evitare il carcere ma Vittorio pensa che suo figlio debba essere giudicato e condannato per quello che ha fatto. Dora sarà messa davanti alla scelta di dover scegliere tra il marito e il figlio.

Dal 19 gennaio arriva in Home Video sempre grazie a Eagle Pictures “RESPECT” di Liesl Tommy, disponibile nei formati DVD e Blu-ray. Ritratto intimo della Regina del Soul Aretha Franklin, interpretata dalla pluripremiata Jennifer Hudson, il film ha ricevuto una candidatura ai Golden Globe per la Miglior Canzone Originale. Icona della musica ma anche simbolo della lotta per i diritti civili, Aretha Franklin ha avuto una carriera intensissima, una vita privata non facile e un talento straordinario che ha segnato la storia. Il biopic ripercorre la straordinaria esistenza di una delle donne più incredibili di tutti i tempi: dall’infanzia – quando cantava nel coro gospel della chiesa di suo padre – fino alla fama internazionale. Un imperdibile viaggio nella vita di Aretha Franklin per trovare la sua voce, in mezzo al turbolento panorama sociale e politico dell’America degli anni ’60.

In arrivo anche nuove uscite Home Video della collana 4Kult di Eagle Pictures, edizioni speciali a tiratura limitata contenenti il doppio disco 4K + Blu-Ray e una card da collezione: a partire dal 19 gennaio sarà disponibile per questa collana l’imperdibile riedizione di “MULHOLLAND DRIVE”, capolavoro visionario di David Lynch, per il quale ricevette il premio come Miglior Regista al Festival del Cinema di Cannes. Un percorso misterioso, dove la realtà si confonde con il mistero, il sogno, l’amore, la morte… Una macchina procede lentamente nella famosa Mulholland Drive con a bordo una bruna fatale. La donna non è sola, qualcuno le sta puntando addosso una pistola. Ma il destino è più veloce, dalla direzione opposta, spunta un bolide che travolge la vettura.

