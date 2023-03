Triangle of Sadness: il produttore ricorda la protagonista Charlbi Dean, scomparsa recentemente

In un’intervista con The Hollywood Reporter, Erik Hemmendorff, produttore di Triangle of Sadness (LEGGI LO SPECIALE) ha ricordato Charlbi Dean, protagonista del film scomparsa lo scorso agosto a soli 32 anni, in seguito a una “malattia improvvisa”. Nel film di Ruben Östlund, vincitore della Palma d’Oro e candidato a 3 premi Oscar, l’attrice interpreta la modella Yaya, uno degli ospiti ricchissimi invitati a una crociera su un superyacht assieme al suo compagno. Ecco le parole del produttore:

Era un’agguerrita, una persona molto spigliata e simpatica. Stavamo tutti parlando di chi potesse essere questo personaggio e poi qualcuno ha detto: “Sembra Charlbi”. Così l’abbiamo contattata e le abbiamo chiesto: “Verresti in Svezia per due giorni? Perché non ti daremo un ruolo se non farai un vero casting con Ruben nel nostro ufficio“. E lei l’ha fatto. È arrivata in aereo e, insomma, è stata subito lì. Abbiamo un modo molto specifico di girare e lavorare. Ci sono delle gerarchie, ma lavoriamo davvero con persone che si divertono a lavorare duramente in questo tipo di ambiente creativo. E lei era una di quelle persone che facevano sentire tutti sempre bene. Potevi fare tutte le riprese che volevi. Era sempre pronta per quella successiva, una professionista. La persona più gentile e alla mano, molto laboriosa. Era unica nel suo genere.

In seguito alla notizia della sua scomparsa, lo stesso regista aveva pubblicato un elogio dell’attrice, in un post su Instagram che trovate qui sotto:

L’improvvisa morte di Charlbi è uno shock e una tragedia. È stato un onore conoscerla e lavorare con lei. Charlbi aveva una cura e una sensibilità che elevava i suoi colleghi e l’intera troupe del film. Il pensiero che non sarà al nostro fianco in futuro mi rende molto triste. In questo momento difficile i miei pensieri sono rivolti verso i suoi cari, la sua famiglia e il suo fidanzato Luke [Volker]

