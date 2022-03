Stando a quanto affermato da Danny DeVito, lui,, Tracy Morgan e Ivan Reitman avrebbero dovuto cominciare a febbraio le riprese di, il sequel de I gemelli, la popolare commedia uscita nel 1988. Poi però, lo scorso 14 febbraio ci siamo svegliati apprendendo della scomparsa del leggendario regista di Ghostbusters.

La domanda che ci siamo posti anche nello speciale linkato qua sopra, ovvero cosa accadrà a Triplets, trova ora una risposta grazie a una recente dichiarazione di Arnold Schwarzenegger rilasciata a margine dell’Arnold Sports Festival presso Columbus, in Ohio (via The Arnold Fans).

Il leggendario attore spiega che tutto ha inevitabilmente subìto una battuta d’arresto, ma che il film non è ancora del tutto archiviato. Ecco le sue parole:

Abbiamo avuto una piccola battuta d’arresto perché chi avrebbe dovuto dirigerlo, ovvero Ivan Reitman che aveva diretto anche I gemelli, purtroppo è scomparso. Per questo, dobbiamo aspettare che le acque si calmino in maniera tale da dare un nuovo corso alla cosa. Ma le riprese sarebbero dovute partire a ottobre e potrebbe ancora essere così. Ma prima dobbiamo trovare un nuovo regista, parlarne e capire se possiamo proseguire con questo progetto.

Dopo la morte del regista, Arnold Schwarzenegger aveva avuto modo di ricordare il filmmaker con cui aveva lavorato in ben tre film, I gemelli, Un poliziotto alle elementari e Junior, con un tributo che potete leggere in questa pagina.

Cosa ne dite? Vi piacerebbe comunque vedere Danny DeVito, Arnold Schwarzenegger e Tracy Morgan in un Triplets diretto da un altro regista? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!