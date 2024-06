In una puntata del podcast How to Fail del 7 maggio, Henry Winkler – noto per essere l’iconico volto di Arthur (Fonzie) Fonzarelli in Happy Days – ha parlato dell’evento che pensa abbia scatenato la sua presunta faida tra lui e Tom Hanks, risalente a 35 anni fa.

Winkler era infatti stato scelto dalla Disney per girare “Turner e il casinaro”, commedia del 1989 con protagonista Tom Hanks e il cane Hooch, indisciplinato mastino. L’attore fu però licenziato dalla regia del progetto dopo 11 settimane di lavorazione e 13 giorni di riprese.

“Feci ben 11 settimane di preparazione prima di iniziare a girare il film. Conobbi il cane, questo enorme mastino con cui feci amicizia da subito” ha spiegato. “Al contrario di quanto accadde con la star del film“.

L’attore di Fonzie, durante il podcast, ha ammesso di pensare di sapere come tutto abbia avuto inizio, quando un giorno, una fan, lo ha riconosciuto come Fonzie ignorando totalmente Hanks al suo fianco:

Penso sia tutto iniziato quando ci trovavamo a Carmel, questa cittadina sul mare piccola e meravigliosa, a caccia di location per il film. Di colpo questa donna appena uscita da un negozio – giuro su Dio – corre urlando verso di noi: “Henry, Fonz! Oddio sei proprio tu“. Al che io ovviamente aggiungo: “Certo, e ovviamente riconoscerai anche lui, Tom Hanks!” Il direttore della fotografia, dopo che fui licenziato 13 giorni dopo l’inizio delle riprese, mi disse che sapeva che sarebbe successo, dopo quel giorno a Carmel.

Fonte: US Magazine

