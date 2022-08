Tusk: Kevin Smith sta pensando a un sequel del film arrivato nel 2014

A 8 anni dall’uscita di Tusk, si torna a parlare della possibilità che un sequel del film di Kevin Smith venga messo in cantiere.

A svelarlo è stato Justin Long, l’attore che nel primo film interpretava Wallace, l’autore di podcast che si recava in Canada per intervistare un misterioso recluso con una speciale passione per i trichechi.

Durante un’intervista con Slashfilm, l’attore ha spiegato:

[Kevin] ci ha mandato un messaggio l’altro giorno, ha scritto anche a Haley [Joel Osment] e Genesis [Rodriguez], e ci ha detto che voleva farlo. Credevo stesse scherzando, ma poi ho capito che faceva sul serio.

