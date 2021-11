Come forse già saprete, da circa un anno la redazione diè sbarcata anche su ECCO IL LINK AL NOSTRO CANALE ). Le dirette di BadTaste possono essere seguite, naturalmente, da tutti, anche dai non iscritti, ma, come si suol dire, un follow non ha mai fatto male a nessuno e, fra l’altro, decidere di sostenerci viaè anche una maniera per cogliere i proverbiali due piccioni con una sola fava.

Perché? È presto spiegato. Se siete abbonati ad Amazon Prime e avete sincronizzato il vostro account con quello su Twitch (se non lo avete ancora fatto ecco la guida di Amazon) avete a disposizione, ogni mese, un abbonamento gratuito da destinare a un canale a piacere (che va poi rinnovato, manualmente, a ogni scadenza). In questo modo, senza spendere un euro, potete supportare economicamente una realtà che ritenete degna di essere sostenuta e, qualora si trattasse proprio di BadTaste, la cosa vi darebbe poi diritto ad accedere all’area + nel nostro sito, BadTaste+. Quella sotto paywall dei Contenuti+ dedicati all’approfondimento critico con le nostre recensioni e videorecensioni (nonché l’accesso al backlog del nostro canale Twitch che è fruibile solo da chi ha sottoscritto la sub).

Fatta questa doverosa premessa, andiamo ora a comunicare quelle che sono le principali novità della piattaforma comunicate nelle ultime ore, ovvero gli abbonamenti mensili periodici su iOS e l’app che, finalmente, sbarca anche su Nintendo Switch.

Disponibili ora: abbonamenti mensili periodici su iOS

Quando nel 2019 abbiamo pubblicato i token abbonato iOS, volevamo che il pubblico su iOS provasse la gioia di abbonarsi agli autori e alle autrici che amava su Twitch. Gli abbonamenti sbloccano vantaggi come la visualizzazione senza inserzioni (se attiva), la chat solo abbonati, le emoticon personalizzate e molto altro. Tutte quelle piccole cose che migliorano e personalizzano la tua esperienza su Twitch. Ma abbiamo imparato dalla community che i token abbonato non rinnovabili su iOS possono impedire alle persone di godersi in modo costante i vantaggi per gli abbonati e di supportare gli autori e le autrici che amano. Così, abbiamo apportato delle modifiche.

A partire da oggi, gli spettatori e le spettatrici su iOS possono acquistare gli abbonamenti periodici aggiornando l’app Twitch alla versione più recente. Una volta aggiornata l’app Twitch e riscattati i token abbonato rimasti, gli spettatori e le spettatrici possono abbonarsi in tre semplici passaggi. Abbonati. Conferma. Approva acquisto.

Ora l’utenza iOS che desidera abbonarsi attivamente a un canale non smetterà mai di godere dei vantaggi per gli abbonati e non interromperà mai il decorso dell’abbonamento. Abbiamo anche semplificato l’acquisto degli abbonamenti regalo singoli o alle community, così da favorire la diffusione dell’amore.

Pubblicazione degli abbonamenti periodici e ritiro dei token

Per assicurare un passaggio fluido dai token abbonato iOS agli abbonamenti periodici, daremo a tutti un po’ di tempo per ambientarsi. Ecco una panoramica della cronologia:

Prima di tutto aggiorna l’app Twitch alla versione più recente. In questo modo avrai accesso immediato agli abbonamenti periodici. Hai ancora dei token? Non preoccuparti, puoi ancora usarli. Oppure puoi affidarti subito agli abbonamenti periodici dopo aver riscattato tutti i token rimasti.

La prossima data da segnare sul calendario è il 1° dicembre. Superato quel giorno, non sarà più possibile acquistare nuovi token abbonato. Potrai ancora usare eventuali token già disponibili per fare dei regali adorabili.

Infine, dal 10 gennaio l’app iOS non supporterà più l’acquisto o l’utilizzo dei token abbonato. Tutti gli abbonamenti acquistati sull’app Twitch per iOS saranno abbonamenti periodici. Se a quel punto avrai ancora dei token abbonato, niente paura! Apple li rimborserà.

Fatevi sentire per i token

I token abbonato iOS hanno fornito alla community dell’utenza iOS la possibilità di supportare gli autori e le autrici che amano e di godersi i vantaggi per gli abbonati direttamente dai propri iPhone e iPad. Anche se stiamo sostituendo questo metodo di supporto, per un certo periodo i token abbonato continueranno a sbloccare un valido sostegno e molta gioia sui tuoi canali preferiti. Se disponi di token inutilizzati sul saldo, valuta se riscattarli prima del 10 gennaio 2022 per far sapere agli autori e alle autrici che hanno ancora il tuo supporto. Dopo questa data, Apple rimborserà i token inutilizzati. E non dimenticare di aggiornare l’app alla nuova versione per vivere la nuova esperienza degli abbonamenti periodici.

Infine

In seguito agli accordi con i partner dei negozi nell’app su dispositivi mobili, stiamo modificando il prezzo degli abbonamenti su iOS in alcuni paesi. In Sudafrica e in alcuni paesi europei gli spettatori e le spettatrici assisteranno a un lieve aumento di prezzo, mentre in alcuni paesi della regione Asia/Pacifico e dell’America Latina l’utenza assisterà a una lieve riduzione. I nuovi prezzi entreranno in vigore con l’aggiornamento dell’app Twitch per iOS alla versione 11.9 o successiva.

Twitch su Switch: scarica la nuova app Twitch per Nintendo Switch

Grandi novità! Twitch è ora disponibile su Nintendo Switch. A partire da oggi, le meraviglie che ami seguire su Twitch, dai videogiochi alla musica, passando per gli esport dal vivo, sono disponibili su Nintendo Switch. Milioni di autori e autrici originali che ogni giorno trasmettono qualsiasi cosa: se vale la pena guardarlo, lo trovi live su Twitch proprio adesso.

Con Twitch su Switch, potrai:

Accedere al tuo account Twitch per raggiungere facilmente tutti i canali che segui

Cercare contenuti live per categoria

Cercare per trovare nuovi streamer e nuove streamer

Guardare i VOD e le clip dai profili degli streamer e delle streamer

Approfittare dello schermo grande con la modalità TV, o goderti i contenuti ovunque con la modalità portatile

Unirti a milioni di fan in tutto il mondo che si connettono per condividere l’amore per i videogiochi, la musica e tutto ciò che ti viene in mente, e alle persone che realizzano le trasmissioni. Scarica oggi l’app Twitch dal Nintendo eShop.

