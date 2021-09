Su Gamesradar / Total Film , nelle ore scorse, si è parlato di, il nuovo film diche è stato presentato qualche giorno fa al festival di Venezia ( GUARDA IL TRAILER ITALIANO ).

È stato proprio dalle pagine del popolare magazine inglese che il filmmaker ha raccontato di come l’ispirazione per il titolo della sua pellicola gli sia arrivata grazie a un ben noto amico e collega, Quentin Tarantino.

In A prova di morte, Quentin impiega un brano, Hold Tight, di Dave Dee, Dozy, Beaky, Mick & Tich. Un giorno gli stavo parlando di quel brano e quella band e lui mi fa “Hai mai sentito Last Night in Soho?” me la fa sentire e aggiunge “È la miglior musica per il titolo di un film che non è ancora stato fatto”. Ho iniziato ad ammassare una playlist intitolata proprio Soho con circa trecento brani degli anni sessanta. Ancora non sapevo come intitolare il film, per un sacco di tempo è stato Red Light Area, ma c’era già un film con Cillian Murphy che si chiamava Red Lights. Al che ho pensato “Ok, questo film sarà intitolato The Night Has a Thousand Eyes”. Solo che dopo aver controllato su IMDB c’era già un film intitolato così. Ca**o. Ed è a quel punto che ho realizzato che c’era quella canzone che mi guardava dritto negli occhi: Ultima notte a Soho.