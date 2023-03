L’ultima notte di Amore: sabato 11 marzo Pierfrancesco Favino saluta il pubblico di Arcadia Stezzano!

L’ultima notte di Amore è finalmente uscito al cinema: il film di Andrea Di Stefano è arrivato in sala giovedì 9 marzo, e per l’occasione il protagonista Pierfrancesco Favino sta facendo un tour in cui incontrerà il pubblico nel weekend di lancio.

Noi di BadTaste.it, media partner del circuito Arcadia Cinema, vi segnaliamo l’evento che si terrà in occasione della proiezione di sabato 11 marzo alle ore 17.30 presso Arcadia Stezzano, dove Favino incontrerà il pubblico per un saluto. La proiezione si terrà in Sala 4 Energia, una delle due Sale Energia PLF presenti nella struttura inaugurata da poco.

Nella sua recensione, il nostro Gabriele Niola ha detto del film:

Andrea Di Stefano è al terzo film dopo un Escobar con Benicio Del Toro e un’altra produzione americana, The Informer, da cui già si notavano capacità e visione di cinema superiori alla media italiana quando si parla di genere. La creazione e scrittura della serie Bang Bang Baby ha poi tolto ogni dubbio sulle doti da sceneggiatore. Ora L’ultima notte di Amore mette insieme le due professionalità e tira fuori quello che senza dubbio è il miglior poliziesco italiano degli ultimi anni, un modello per chiunque voglia fare questo tipo di film da oggi in poi e un punto di riferimento per gli spettatori, uno sotto il quale non dovrebbero accettare di andare. Perché possiamo e perché così si scrivono e girano film. Leggi la recensione completa

L’ultima notte di Amore: la trama