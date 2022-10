Uma Thurman e Samuel L. Jackson si ritrovano a Broadway oltre 20 anni dopo Pulp Fiction

Uma Thurman e Samuel L. Jackson si sono ritrovati a Broadway nello spettacolo teatrale The Piano Lesson, revival dell’opera di August Wilson in anteprima al Barrymore Theatre di New York dal 13 ottobre.

I due attori, inutile ricordarlo, hanno condiviso lo schermo 23 anni fa nell’iconico cult Pulp Fiction di Quentin Tarantino.

LaTanya Richardson Jackson (moglie di Samuel L. Jackson) dirige l’opera teatrale il cui cast comprende anche John David Washington e Danielle Brooks.

Ricordiamo che prossimamente Uma Thurman e Jackson condivideranno nuovamente lo schermo per il film The Kill Room diretto da Nicol Paone.

Potete vedere lo scatto qua sotto dei due attori nel backstage di Broadway:

PHOTO: NOAM GALAI/WIREIMAGE

Cosa ne pensate? Diteci come sempre la vostra nei commenti qua sotto!

FONTE: Entertainment Weekly