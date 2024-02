Dennis Dugan, regista della commedia di Adam Sandler del 1996 Un Tipo Imprevedibile, ha riflettuto sul processo di casting unico di Carl Weathers, in occasione della scomparsa dell’attore.

Unendosi alle numerose voci del mondo di Hollywood che hanno ricordato l’attore, Dugan ha raccontato come lo scelse per il film del 1996:

L’agente di Christopher McDonald mi disse: “Ho un altro cliente, Carl Weathers, e gli piacerebbe leggere questa sceneggiatura”. E io gli ho detto: “Non è un giocatore di football?” “Sì, ma vuole davvero leggerla”. E ho capito che il sottotesto era: “Fai leggere Carl, e posso trovarti Chris McDonald”. [Ridacchia] Adam quindi mi disse: “Oh, amico, non lo so. Non me lo immaginavo.”

Poi è arrivato Carl- un ragazzo affascinante, meraviglioso, dolce e simpatico – e ha spaccato, e ha ottenuto la parte immediatamente. Il primo giorno di riprese, un membro della troupe non lo ha riconosciuto e lo ha mandato nell’area di attesa per le comparse. Era seduto a fare colazione con gli attori dello sfondo. [Ride] E non gli ha mica detto “Sai chi sono?” no, non era proprio così. Era proprio un ragazzo davvero dolce, simpatico e fantastico.