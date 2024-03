In una chiacchierata fatta con l’Hollywood Reporter, Liam Neeson ha potuto parlare brevemente del sequel di Una pallottola spuntata dove vestirà i panni del figlio del Detective Frank Drebin impersonato dal leggendario Leslie Nielsen.

Quando la popolare testata gli chiede perché abbia accettato di prendere parte alla pellicola spiega:

È buffo perché, proprio prima di Natale, io e i miei figli stavamo guardando gli screener dell’Academy e stavamo cercando qualcosa di stupido, qualche film divertente su cui potessimo ridere. Non ce n’era neanche uno ovviamente, erano tutti molto “pesanti” e internazionali. Film brillanti sia chiaro, ma tutti molto pesanti per così dire. Quando Seth MacFarlane mi ha proposto questo progetto – circa due anni fa ormai – ho pensato: “Sì, suppongo che potrei farlo, ma devo interpretarlo seriamente e senza scimmiottare Leslie Nielsen”. Lui era meraviglioso. Akiva Schaffer lo dirigerà e lui è del mondo del Saturday Night Live. Non vedo l’ora. È una buona sceneggiatura e ci sono alcuni momenti davvero divertenti.